I Carabinieri della Compagnia di Latina diretti dal capitano Paolo Perrone hanno chiuso il cerchio sull'ultima truffa online di una lunga serie, consumata con la promessa di fornire una copertura assicurativa vantaggiosa, ovvero con un prezzo molto basso rispetto ai normali preventivi. L'indagine è scattata in seguito alla denuncia presentata da una donna di Latina che ha contattato il presunto broker assicurativo attraverso un sito internet e ha poi effettuato il pagamento tramite la ricarica di una carta prepagata, ma non ha ricevuto in cambio l'attivazione della Rc auto. I militari dell'Arma hanno denunciato due donne che in qualche maniera sono coinvolte nel raggiro, ma gli accertamenti proseguono per ricostruire la vicenda nella sua interezza.