L'Azienda Sanitaria di Latina sarà commissariata a partire dal 23 marzo 2024 e fino alla nomina del nuovo Direttore Generale. Lo ha deliberato la Giunta regionale con l'atto 6487 del 16 febbraio. Il 22 marzo è la data di scadenza del mandato dell'attuale direttore generale Silvia Cavalli, e la Regione ha ritenuto «opportuno, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'espletamento del procedimento di selezione secondo la procedura prevista e delle dimensioni e della complessità della Asl di Latina, di dover assicurare la continuità nella gestione dell'Azienda garantendo la direzione strategica dell'Ente nella sua completezza, nelle more della nomina del nuovo Direttore generale, e procedere, pertanto, al commissariamento», si legge nella delibera regionale. Adesso non resta che attendere il successivo decreto del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che provvederà alla nomina del Commissario Straordinario.

La legge permette anche di nominare come Commissario il direttore generale uscente, in attesa della nomina del nuovo dg; quindi non è escluso che la scelta possa ricadere proprio su Silvia Cavalli (le probabilità sono poche, ma esistono) che ha dimostrato nei tre anni di mandato di avere le capacità di guidare un'azienda sanitaria importante come la nostra.

Intanto per lunedì 26 febbraio è stata convocata dal primo cittadino di Latina Matilde Celentano la Conferenza dei sindaci sulla Sanità. All'ordine del giorno un solo punto, l'illustrazione della programmazione ospedaliera 2024-2026 nella provincia di Latina, da parte del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.