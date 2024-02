Non era ancora la mezzanotte quando le fiamme hanno cominciato a divorare due strutture balneari che caratterizzano la riviera di Ponente, il litorale di Sant' Agostino meta di migliaia di turisti nella stagione estiva.

Si tratta dei lidi "Onda Blu" e "Le Dune" che proprio a causa dell' incendio che si è sviluppato sono andate distrutte. Il fuoco è divampato aggredendo le parti in legno. Sul posto sono intervenuti vari mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno faticato non poco per avere ragione delle fiamme.

L''intensa attività degli operatori si è protratta nel corso della notte. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Formia. Ora si dovrà far luce sulle cause del rogo che non ha lasciato scampo alle due note strutture della Piana di Sant' Agostino.