Tanta paura ieri a Marina di Minturno, dove si è sviluppato un incendio che ha distrutto un capannone, situato in località Dogana. Poco prima delle sedici si sprigionava il rogo, scaturito sembra per cause accidentali.

L'intenso fumo nero si notava da chilometri di distanza, tanto che si è temuto che le fiamme avessero provocato il ferimento di persone. Il fuoco si notava sia transitando sulla via Appia sia da via Rinchiusa. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte e Gaeta, che hanno subito iniziato l'opera di spegnimento del rogo che aveva assunto dimensioni rilevanti. Immediato anche l'intervento dei carabinieri di Scauri e della Compagnia di Formia, che hanno effettuato i rilievi del caso.

La polizia locale di Minturno, invece, ha diretto il traffico, chiudendo temporaneamente il transito alle auto in via Rinchiusa, per consentire ai vigili del fuoco di completare l'opera di spegnimento. La strada, infatti, è molto trafficata, in quanto collega l'Appia con la Variante Formia Garigliano e con Fontana Perrelli e via per Castelforte. Il materiale che era all'interno del capannone, che è stato completamente bruciato, era costituito da residui edili e prodotti di scarto.

Comunque è stato accertato che all'interno della struttura non era presente materiale pericoloso. Non ci sono stati feriti, pur se sul posto è giunto un'ambulanza del 118, ma non si sono registrati danni a terzi. Il capannone è di proprietà di un sessantottenne del luogo che sembra stesse effettuando delle saldature, che potrebbero essere stata la causa del rogo, ma su ciò sono in corso gli accertamenti da parte di carabinieri e vigili del fuoco.

Nel tardo pomeriggio, dopo la bonifica sul luogo dell'incendio, si sono concluse le operazioni di spegnimento, che hanno impegnato i vigili del fuoco, pronti ad intervenire subito, evitando così che il fronte delle fiamme si ampliasse ulteriormente. Si sono vissuti momenti concitati, perché l'intenso fumo che si elevava ha richiamato l'attenzione di tante persone, preoccupate che si trattasse di qualcosa di grave. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone e all'interno c'era solo materiale di scarto