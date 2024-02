Sono stati trovati in possesso di droga e cartucce illegalmente detenute a seguito di una perquisizione veicolare, personale e domiciliare eseguita dai Carabinieri della stazione di Lenola. Per questo motivo due persone, un 43enne e un 41enne entrambi residenti a Sabaudia, sono stati deferito in stato di libertà. Nel corso del controllo i militari, coadiuvati da militari della Tenenza di Fondi, hanno rinvenuto 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 24 cartucce calibro 9 illegalmente detenute. Per questo la droga e le munizioni sono state sequestrate, mentre per i due uomini è scattata la denuncia.