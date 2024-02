Viene sorpreso dai Carabinieri lontano dalla propria abitazione malgrado la misura cautelare alla quale era sottoposto. Per questo motivo lunedì pomeriggio a Latina i militari del Nor - sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato per evasione un 47enne residente a Pontinia. L'uomoè stato sorpreso dai militari operanti dopo essersi allontanato dalla propria abitazione in violazione delle autorizzazioni già allo stesso concesse. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.