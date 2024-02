Giovedì 22 febbraio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Cisterna di Latina si svolgeranno i funerali di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato. A partire dalle ore 15 la comunità di Cisterna potranno dunque dare l'ultimo saluto alla mamma e alla sorella di Desyrée Amato, uccise la scorsa settimana dal 27enne maresciallo della Guardia di Finanza Christian Sodano (fidanzato di Desy) nel tentativo di difendere la giovane. Per questa data il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha già annunciato il lutto cittadino che sarà disposto nelle prossime ore con una specifica ordinanza.

