Nella giornata del 19 febbraio c.a. a Minturno (LT), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un cittadino classe 59 di origini napoletane, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione di una pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli per delitti commessi nel 2009 a Napoli, tra cui contraffazione e ricettazione.

Nell'ambito di un'operazione mirata alla prevenzione e contrasto dei reati nella zona, i Carabinieri hanno individuato il soggetto, ritenuto recidivo, e proceduto con il suo arresto.