Un uomo di 41 anni, cittadino nigeriano, è stato condannato a cinque anni di detenzione da scontare agli arresti domiciliari dopo essere stato sorpreso lo scorso agosto in possesso di 648 grammi di eroina e 53 ovuli di oppio.

L'uomo dopo l'arresto e l'inizio del procedimento, aveva richiesto e ottenuto il rito abbreviato tramite il suo avvocato. La condanna è stata emessa ieri mattina dal giudice Giuseppe Cario, che ha deciso di infliggere una pena più pesante rispetto alle richieste iniziali del pubblico ministero Daria Monsurrò, il quale chiedeva una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione.

L'arresto del 41enne è avvenuto la scorsa estate a seguito di un'indagine rapida condotta dagli agenti del commissariato di via Benedetto Croce. Dopo aver fermato l'uomo per strada, una perquisizione attenta ha portato al rinvenimento di 10 ovuli di eroina (per un totale 114 grammi), nascosti abilmente negli slip. Successivamente, una perquisizione presso la sua abitazione aveva rivelato la presenza di tredici buste con all'interno oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti tra eroina e ovuli di oppio.