"Dopo aver scontato la pena in un carcere in Italia, sono stati rimpatriati i due indiani, condannati per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minorenne, in provincia di Latina". Lo ha comunicato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Il riferimento è al fermo dei due stranieri indiani avvenuto nei giorni scorsi a Fondi nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura. Si tratta di due cittadini indiani, di 35 e 31 anni anni: il primo è stato imbarcato ieri. Il secondo è stato imbarcato oggi pomeriggio: era entrato in Italia dalla frontiera aerea di Fiumicino il 28 ottobre 2016 con un visto per lavoro subordinato. Il 26 settembre 2017 ha ottenuto il primo permesso per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Latina, scaduto il 28 febbraio 2018.