Lo sportello Informagiovani del Comune di Aprilia si trasferisce nella biblioteca comunale e riprenderà a pieno regime la propria attività. Martedì 27 febbraio alle ore 16.30 verrà inaugurato lo sportello Informagiovani, che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, offre informazioni alle ragazze e ai ragazzi nel campo dell'istruzione, della cultura, della formazione, del lavoro e del volontariato.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email sportelloinformagiovani@comune.aprilia.lt.it. o contattare il numero 0692018501. Una novità importante per la città, visto il servizio (che in precedenza si trovava nella sede comunale di piazza dei Bersaglieri) era fermo da qualche anno, ora invece l'amministrazione comunale ha deciso di riattivarlo anche grazie al supporto dei volontari del servizio civile universale. «Questo sportello di orientamento - sottolinea l'assessore alle politiche giovanili, Elvis Martino - rappresenterà un punto di riferimento per i giovani, mettendo in relazione chi offre e chi cerca lavoro, offrendo assistenza sulle attività formative, culturali e associative, indicazioni chiare su esperienze di studio, nella scelta scolastica e universitaria».