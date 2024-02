«Io e te dobbiamo stare insieme per sempre oppure ti ammazzo». Un ricatto psicologico. Lo aveva detto durante una discussione a novembre Christian Sodano, nei confronti della fidanzata Desyrée. Il maresciallo della Guardia di Finanza è in carcere per aver ucciso la madre e la sorella della ragazza nella strage di Cisterna avvenuta lo scorso 13 febbraio. Non accettava di essere lasciato e insisteva nel voler andare a convivere con Desy. Dagli accertamenti è emerso che durante i litigi il finanziere diceva anche che si sarebbe ammazzato.

Quando avvenivano i litigi molto spesso Sodano diceva che si sarebbe ucciso. Voleva rovesciare sulla ragazza sensi di colpa, fragilità, rabbia, aggressività che esplodeva con quelle frasi che fanno venire i brividi. Emerge dalle chat che Desy aveva inviato ad una amica e che saranno acquisite dagli inquirenti. E' quello che viene alla luce negli accertamenti condotti dalla Squadra Mobile e coordinati dal pm Valerio De Luca. Lo ha detto anche Desyrée agli investigatori quando è stata ascoltata: «Ogni volta che si litigava diceva che si sarebbe ammazzato e mi avrebbe ucciso». In occasione di una vacanza a Cuba era avvenuto un litigio tra Christian e Desy e lui le aveva detto: «Ti taglio la gola>.