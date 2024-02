La firma del contratto per attuare il progetto «A gonfie vele» potrebbe saltare e con essa il più importante programma di rigenerazione urbana previsto su Latina da Ater e Comune. Ieri pomeriggio infatti è stata depositata l'istanza della società Nuova Residence srl, interessata ad un intervento di edilizia privata nello stesso spazio, con cui si chiede un decreto presidenziale d'urgenza al Tar di Latina per inibire la firma del contratto che doveva essere apposta nel corso di una conferenza stampa annunciata da Comune e Ater per domani mattina. L'avvocato Fabio Raponi per conto della Nuova Residence sottolinea nella istanza l'interesse legittimo allo stop, perché i lavori previsti «impediscono integralmente la realizzazione del progetto» contenuto nel permesso a costruire chiesto dalla società. Insomma i due insediamenti, così come sono disegnati oggi, non possono convivere. La richiesta di inibizione di ieri segue in realtà una vicenda assai più complessa ed è l'azione più diretta di un ricorso più ampio depositato dalla società, col quale si chiede l'annullamento di tutti gli atti relativi all'intervento denominato «A gonfie vele», in specie la delibera del Commissario Carmine Valente del novembre 2022, con cui fu approvato l'intero programma di riqualificazione urbana dove insiste il rudere ex Icos, nonché la delibera di Giunta del marzo 2021 di approvazione del piano di fattibilità economica, il protocollo stipulato da Comune di Latina e Ater e il Documento unico di programmazione.