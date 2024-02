Non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto ad Ardea, in via Enotria, dove i carabinieri hanno denunciato due uomini che vivono proprio lì. A richiedere l'intervento dei militari sono stati alcuni residenti.

Non è ancora chiaro se i due uomini denunciati, entrambi italiani, abbiano litigato tra loro o con altre persone. Stando alle testimonianze raccolte dai militari, sembra che siano stati esplosi dei colpi di pistola contro dei cani. Infatti più di un residente avrebbe riferito di aver quei due uomini sparare agli animali e, una volta ripresi da alcuni cittadini, avrebbero addirittura puntato le armi contro di loro. Una cosa è certa, i carabinieri hanno trovato delle armi in possesso alle persone denunciate.

Chi ha assistito ai fatti ha chiamato il 112. I carabinieri sono stati i primi ad arrivare in via Enotria. Qui, come detto, i residenti hanno raccontato di aver sentito esplodere alcuni colpi di pistola, presumibilmente contro gli animali, probabilmente due, che poi però non sono stati ritrovati. I carabinieri stanno indagando per reperire ulteriori informazioni utili per risalire alle motivazioni che hanno scatenato la lite.