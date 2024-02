Sono ancora tutte da chiarire la dinamica e la causa dell'incendio che la notte scorsa ha distrutto una delle strutture balneari della riviera di ponente. Tutto è accaduto poco prima di mezzanotte di lunedì, quando le fiamme hanno cominciato a divorare due strutture balneari che caratterizzano il lungomare di Sant' Agostino meta di migliaia di turisti nella stagione estiva. Si tratta dei lidi "Onda Blu" e "Le Dune" che proprio a causa dell' incendio che si è sviluppato sono andati completamente in fumo. Il fuoco è divampato aggredendo le parti in legno. L'allarme è scattato per le telefonate arrivate al centralino dei vigili da alcuni automobilisti di passaggio sulla Flacca che corre proprio accanto alla spiaggia. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti vari mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno faticato non poco per avere ragione delle fiamme. L' intensa attività degli operatori per spegnere l'incendio si è protratta fino all'alba. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Formia che hanno eseguito una serie di verifiche per capire le cause dell'incendio. Si esclude al momento il corto circuito, mentre si sta valutando se possano aver inciso i fuochi d'artificio esplosi proprio intorno a mezzanotte a poca distanza dalle due strutture nei presso di un locale dove era in corso una festa. Per questo sono state già ascoltate alcune persone presenti che potrebbero fornire elementi utili. Non ci sono comunque indagati fino ad ora, né si sa chi materialmente ha proceduto ad innescare i fuochi pirotecnici. Peraltro non si può escludere del tutto la pista dolosa, posto che sull'assegnazione delle aree demaniali temporanee negli anni scorsi si erano instaurati contenziosi sulla legittimità con ricorsi e polemiche. Tuttavia finora le ipotesi dei carabinieri hanno tutte lo stesso credito, mentre comincerà oggi il calcolo dei danni ai due lidi che, va ricordato, sono liberi da vincoli e/o sequestri a fini investigativi. Un'informativa sarà inoltrata nelle prossime ore alla Procura della Repubblica di Cassino.