È in corso in questi minuti un nuovo sopralluogo da parte degli inquirenti nella villetta di via Monti Lepini, alle porte del quartiere di San Valentino, dove otto giorni fa si è consumato il tragico duplice femminicidio costato la vita a Nicoletta Zomparelli e sua figlia Reneè Amato. Presente oltre al pm Valerio De Luca, titolare dell'indagine, il reparto della scientifica della Polizia di Stato e gli avvocati della famiglia Amato-Zomparelli e di Christian Sodano, il 27enne maresciallo della guardia di finanza autore del duplice omicidio.