Un gigantesco incendio è divampato all'interno dell'azienda Stradaioli di Aprilia, lungo la via Pontina. Al momento non si conoscono le cause del rogo né se qualcuno è rimasto coinvolto o intossicato dalla coltre di fumo nero e acre che si è sollevata per decine di metri rendendola visibile anche a distanza di decine di chilometri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Aprilia e Latina, anche le ambulanze del 118 e la polizia stradale.