Istituzione di un tavolo tecnico in sede provinciale. È questa la proposta, e la richiesta, arrivata al termine della riunione che si è tenuta presso l'Ufficio dell'Assessorato al Demanio Marittimo e S.U.A.P., Area Commercio e Agricoltura, per discutere delle criticità segnalate sulla presenza di nutrie e cinghiali sul territorio comunale.

All'incontro erano presenti il Sindaco Francesco Giannetti, l'Assessore al Demanio Marittimo e al Suap Gianluca Corradini, i consiglieri comunali Massimiliano Tocci e Gavino De Gregorio, il Presidente dell'ATC Latina Franco D'Urso, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Terracina, il Comandante della Polizia Provinciale Vincenzo Miraglia, il direttore dell'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Lucio De Filippis e altri rappresentanti anche dei Guardiaparchi, una rappresentanza del Consorzio di Bonifica.

Nel corso della riunione sono state valutate le criticità segnalate, ed è emerso come attualmente la problematica relativa alla presenza dei cinghiali, sul territorio comunale, è maggiormente sotto controllo rispetto alla presenza delle nutrie. Si è deciso di valutare tutte le ipotesi possibili, dalla sterilizzazione alle reti elettrificate.

«È stato un incontro importante, ed è ora nostra intenzione richiedere il coinvolgimento dell'Ente Provinciale così come quello della Prefettura con funzioni di coordinamento. Le problematiche che ci sono state segnalate riguardano, anche se in misura diversa, l'intero territorio provinciale, e per questo riteniamo opportuno un lavoro in sinergia con tutti gli enti e con gli altri comuni, coinvolgendo anche le associazioni che salvaguardano la fauna e l'ambiente», ha dichiarato l'Assessore Gianluca Corradini.

«L'incontro è stata una prima interlocuzione necessaria per valutare concretamente le dimensioni delle problematiche che sono state riportate. Seguiranno altri confronti perché riteniamo fondamentale e strategica la fase di ascolto che potrà indirizzarci verso la modalità di intervento migliore e più opportuna, per offrire una soluzione alle criticità nel pieno rispetto degli equilibri ambientali», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.