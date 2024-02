Il personale di Customer Care di Trenitalia sarà presente nella stazione di Roma Termini per fornire informazioni utili per i viaggiatori.

La riprogrammazione del servizio comporterà modifiche degli orari e l'aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

Sulla linea FL7, dove il servizio tra Latina-Formia/ Napoli e viceversa è garantito con il treno, per le corse cancellate è prevista una rimodulazione del servizio che sarà effettuato sia con bus no stop Roma – Latina – Formia sia con bus che effettuano tutte le fermate intermedie.

Per questa ragione alcuni treni della linea FL7 verranno cancellati tra Roma Termini e Latina e alcuni treni della linea FL8 per l'intera tratta.

Per consentire tali lavori la circolazione sarà interrotta tra Roma e Latina e Roma e Nettuno dalle ore 22.00 di sabato 24 fino alle ore 6.00 di domenica 25 febbraio.

