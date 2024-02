Prosegue l'attività interforze denominata "Alto Impatto" sul tessuto comunale di Latina. I carabinieri insieme a personale del locale NAS, in coordinamento con la locale Questura di Latina ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, hanno effettuato un'operazione nel quartiere Nicolosi di Latina, al fine di fronteggiare le emergenze criminali in una determinate area geografica della città.



Al termine delle operazioni, le attività dell'Arma hanno permesso di sottoporre a controllo un'attività commerciale, segnalata per le gravi carenze igenico-sanitaria, con contestuale provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e sanzioni amministrative complessive pari a 400 euro.

Sottoporre a controllo della circolazione stradale 25 persone e 13 veicoli elevando tre contravvenzioni al codice della strada, sottoponendo a fermo amministrativo un'autovettura e deferendo in stato di libertà un cittadino classe 2005 residente a Sabaudia, poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 cm senza averne giustificato motivo.