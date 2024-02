«Il progetto del nuovo porto di Cala dell'Acqua a Ponza, messo a punto dal Cnr insieme all'Universitá La Sapienza e previsto nel piano regionale approvato in giunta, è in assoluta coerenza con le linee di governo regionale in tema di sostenibilità. Il nostro auspicio, quindi, è che si possano accorciare i tempi burocratici per far sì che l'inizio dei lavori sia avviato nei tempi stabiliti. Del resto, si tratta di un'opera di riqualificazione molto attesa dai cittadini e che garantirebbe all'isola Pontina un'ulteriore possibilità di sviluppo turistico ed economico».

Lo ha dichiarato l'assessore al Bilancio, alla programmazione economica, all'Agricoltura, alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.