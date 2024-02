E' stato trasferito in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Città di Aprilia un ragazzo ancora minorenne travolto da una Toyota Aygo nel pomeriggio di oggi tra via Aldo Moro e via Mascagni. Sul posto insieme all'ambulanza del 118, anche gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi.