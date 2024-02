E' stato colpito con un fendente alla schiena al culmine di una lite: un uomo di 58 anni è ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Lavoratore dipendente di una società specializzata nel settore dell'autospurgo, è stato accoltellato da un altro uomo che, dopo il fatto, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. L'episodio si è verificato in via del Molograno, in località Falasche. La lite sarebbe scoppiata per motivi legati all'attività lavorativa. I carabinieri dopo aver ascoltato alcuni testimoni e visionato le immagini di video sorveglianza, si sono messi alla ricerca dell'aggressore.