«Avevo paura di Christian». Desy aveva timore del suo ex fidanzato Christian Sodano, in carcere per duplice omicidio volontario. Emerge dagli accertamenti degli investigatori. Il giovane finanziere era geloso e possessivo, non voleva che Desy uscisse con un'amica e le aveva chiesto anche di bloccarla su WhattsApp. A novembre c'era stato un litigio nella coppia quando Sodano aveva pesantemente minacciato la ragazza. «Cercava di farmi sentire in colpa, io non gli ho mai detto nulla e avevo paura dopo la discussione di novembre». Il riferimento è a quando la ragazza è stata minacciata pesantemente: «O stiamo insieme per sempre o ti ammazzo».

Nell'ultimo periodo era un continuo, Desy aveva capito che lui era geloso e possessivo e l'intenzione era di chiudere la relazione.