I Carabinieri di Sabaudia hanno arrestato in flagranza di reato per il reato di rapina, un cittadino 35enne che era entrato all'interno di un negozio di generi alimentari per acquistare diverse bottiglie di birra. Giunto alla cassa, ha minacciato e insultato il titolare, un cittadino indiano classe '81 residente a Sabaudia, per poi picchiarlo rubandogli dalla tasca dei pantaloni la somma di 60 euro. Arresti domiciliari per il 35enne di Sabaudia.