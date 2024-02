"Questa triste vicenda non deve avvelenare i nostri cuori" ha sottolineato il parroco ai tanti presenti all'interno e all'esterno della chiesa. Il sacerdote ha anche ricordato il triste destino che ha legato Renée ad Alessia (la ragazza uccisa dal padre carabiniere) con cui aveva condiviso tanti interessi fra cui gli studi e la passione per la danza.

Una piazza gremita di gente per l'ultimo saluto a Nicoletta Zomparelli e Renée Amato. Un lungo applauso all'entrata nella chiesa Santa Maria Assunta in pieno centro a Cisterna dei feretri di madre e figlia uccise da Christian Sodano.

