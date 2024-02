Disagi nella tarda mattinata di oggi in strada Chiesuola, nella periferia di Latina, nel tratto più vicino alla strada statale Appia. All'altezza della strettoia del ponte sul canale delle Acque Medie, nei pressi dell'incrocio con via Piscinara Destra, due camion che viaggiavano in direzioni opposte si sono urtati lateralmente senza gravi danni: entrambi gli autotrasportatori però si sono fermati per la constatazione della collisione, senza trovare un accordo.

Questo ha provocato lunghe code di mezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia, con ripercussione anche sul traffico locale: una situazione che si è protratta fino all'intervento della Polizia Locale del capoluogo, cha ha risolto rapidamente la controversia, liberando la viabilità.

Poco dopo un altro incidente simile si è registrati in strada Podgora, dove un camion è finito in bilico sulla banchina, proprio in seguito alla collisione laterale con un altro mezzo.