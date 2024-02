Si è svolta questa mattina a Sonnino la commemorazione per il terzo anniversario della morte dell'Ambasciatore italiano, Luca Attanasio e del Carabiniere Scelto Vittorio Iacovacci, avvenuta tragicamente a seguito di un conflitto a fuoco in Congo il 22 febbraio 2021. Durante il momento di raccoglimento, alla presenza dei familiari del militare, è stata deposta una corona di fiori presso il Cippo marmoreo dedicato alla memoria del Carabiniere situato nella frazione di Capocroce.

