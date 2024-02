La tutela del territorio è un obiettivo primario per l'amministrazione Lanuvina. Grazie alle telecamere installate sull'interno territorio cittadino sono sempre di più gli interventi della Polizia Locale contro chi non rispetta le norme anti degrado e getta rifiuti in modo sconsiderato credendo di non essere notato. Grazie ai filmati, infatti, è possibile individuare e successivamente identificare chi commette gli illeciti più disparati: c'è chi getta l'immondizia al volo dal proprio veicolo, c'è chi invece, dopo aver eseguito dei lavori, scarica i residui a bordo strada o nelle piazzole pensando di non essere notato creando vere e proprie discariche.

L'attività di controllo è fortemente voluta dal Sindaco Andrea Volpi nonché dall'assessore all'ambiente Simone Santilli, che impegnano ogni risorsa possibile alla tutela del territorio permettendo alla Polizia Lanuvina, diretta dal comandante Sergio Ierace, di elevare le sanzioni previste contro i responsabili.

Gli accertamenti vanno in tutte le direzioni, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini e della Protezione Civile, e riguardano tanto le persone fisiche quanto le società e ditte individuali che, disinteressandosi del territorio, hanno ritenuto che Lanuvio fosse la loro pattumiera, e sono stati destinatari di verbali emessi dalla Polizia Locale, alcuni dei quali sono stati già incassati, nonché di denunce penali.