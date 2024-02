Le due rapine consumate nei giorni scorsi nella zona tra Borgo Montello e Le Ferriere hanno messo in allerta le forze dell'ordine, impegnate in una vera e propria caccia all'uomo: Polizia e Carabinieri stanno intensificando i controlli e non solo nell'area della periferia di Latina interessata dai due episodi. Gli investigatori stanno stringendo il cerchio e hanno già maturato i primi sospetti. È sempre più convincente l'ipotesi che i due fatti siano collegati tra loro.