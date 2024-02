E' fissato per il prossimo 5 marzo in Tribunale a Latina il processo nei confronti di Badio Elhadji, il ragazzo originario del Gambia accusato di aver abusato di due donne a Latina. I fatti contestati erano avvenuti la scorsa estate e avevano suscitato anche un certo allarme. I Carabinieri della Compagnia di Latina avevano fatto piena luce sul presunto responsabile che era stato arrestato. A seguito della richiesta di giudizio immediato da parte della Procura, la difesa del giovane, rappresentata dall'avvocato Gugliuelmo, ha chiesto un rito alternativo, in questo caso il giudizio abbreviato, godendo della riduzione di un terzo della pena, sulla scorta degli elementi che sono stati raccolti nel corso delle indagini preliminari.

I mirati accertamenti dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, in breve tempo, avevano consentito di risalire al ragazzo destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario su richiesta della Procura.

Contestata oltre alla violenza sessuale anche la rapina. Sono due gli episodi contestati dagli investigatori: il primo il 14 agosto nei confronti di una donna aggredita e palpeggiata e il secondo risale al 4 settembre. In quella circostanza la vittima era una 78enne che stava rientrando in casa a poca distanza da via Don Morosini, a due passi dal centro della città. «E' particolarmente allarmante la condotta posta in essere - è riportato nelle carte dell'inchiesta - con modalità seriali. E' significativa e di particolare aggressività avendo l'indagato proseguito la sua condotta illecita nonostante le urla delle vittime».

Nel primo caso la vittima della rapina e della violenza sessuale aveva fatto ricorso alle cure dello staff del Santa Maria Goretti ed era rimasta scioccata per l'accaduto. Era stata infatti assalita alle spalle.

La donna era rimasta terrorizzata dall'uomo e da quello che aveva fatto.

In una altro caso in occasione della rapina invece consumata a poca distanza dalla Galleria Pennacchi, la vittima era un'anziana di 78 anni: in quel caso la parte offesa aveva riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni. Tra pochi giorni il via all'udienza in Tribunale.