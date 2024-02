Si torna a sparare in pieno centro ad Aprilia ed in pieno giorno. Poco prima delle 11 di questa mattina infatti, sono stati uditi almeno tre colpi di arma da fuoco esplosi in via Lombardia, la stessa strada dove, circa tre settimane fa, un grosso SUV era stato crivellato a colpi di pistola.

Alcuni residenti della zona hanno udito nettamente le tre esplosioni e qualcuno, a circa un'ora di distanza, avrebbe udito almeno un altro colpo simile a poca distanza, ma questo secondo episodio è ancora tutto da verificare.

Nel frattempo in via Lombardia erano già intervenuti i militari del Reparto territoriale dei Carabinieri di Aprilia. Al momento sembra che non siano stati repertati sul posto bossoli o ogive, il che farebbe presupporre che l'atto intimidatorio possa essere stato portato a termine o con una pistola a salve, oppure che l'uomo che ha fatto fuoco lo ha fatto sparando in aria.