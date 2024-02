Disagi per il traffico, nel primo pomeriggio di oggi, al chilometro 62,8 della strada Appia, nella periferia di Latina, in seguito a un incidente stradale. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, due automobili sono entrate in collisione tra loro all'altezza dell'incrocio tra la statale e strada dell'Aeroporto, nella zona tra Casal Delle Palme e Latina Scalo.

A causa dell'impatto entrambi i conducenti delle vetture, una giovane donna e un uomo, hanno richiesto i soccorsi delle ambulanze del pronto intervento sanitario che li hanno trasportati un ospedale con l'urgenza riservata ai codici gialli. Stando a una prima ricostruzione, i mezzi, una Fiat 500X e una vecchia Opel Kadett, viaggiavano in direzioni diverse quando uno degli automobilisti ha effettuato improvvisamente una manovra di svolta.

Non sono mancati i disagi per la viabilità lungo l'Appja, gestita dalla Polizia Locale con senso unico alternato fino alla rimozione dei veicoli, con file in entrambi i sensi di marcia. A intervenire per primi per sincerarsi delle condizioni dei feriti e gestire la viabilità sono stati alcuni passanti, tra i quali alcuni militari del vicino aeroporto.