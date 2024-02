Sulla spiaggia di Vindicio è stato ritrovato un esemplare di delfino, morto e in stato di decomposizione. Dalle foto si vede chiaramente che il cetaceo è stato soffocato dalle reti da pesca, quelle piccole utilizzate soprattutto sotto costa. Ciò conferma sia la presenza di colonie di delfini che si spostano tra le due isole e la terraferma, appena al largo del golfo di Gaeta, ma anche il pericolo rappresentato dalle reti lasciate cadere in mare. Non è la prima volta infatti che proprio le reti causino la morte sia di delfini che di tartarughe poi trovate spiaggiate tra San Felice Circeo e Formia. L'allarme è stato già lanciato più volte dalle associazioni ambientaliste che chiedono la collaborazione e una maggiore attenzione dei pescatori.