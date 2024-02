Dagli accertamenti è da una testimonianza, è emerso che Christian Sodano, il giovane maresciallo della Guardia di Finanza, in carcere per duplice omicidio, è stato minaccioso anche con un'altra ragazza con cui in passato ha avuto una relazione. Sodano lo scorso 13 febbraio ha ucciso a colpi di pistola, la madre e la sorella della sua ex fidanzata Desyrèe che voleva chiudere la relazione.

Nelle pieghe dell'indagine è venuto alla luce questo particolare nel corso di una testimonianza raccolta degli investigatori. E' quanto contenuto in un passaggio delle dichiarazioni di Desyrèe a proposito del carattere e della personalità del maresciallo della Guardia di Finanza.



Sodano è finito in carcere con l'accusa di duplice omicidio.

Il giovane finanziere in base a quanto riferito, aveva detto «brutte cose ma non ha mai fatto del male», ad una altra giovane con cui aveva intrapreso in passato una relazione sentimentale.

E' un altro particolare dalle dichiarazioni di Desryrèe ascoltata subito dopo i fatti, è un passaggio che serve agli investigatori per contestualizzare la personalità del giovane che nell'ultimo periodo sembrava ossessionato dalla morte. Ripeteva minacce pesanti, anche di uccidersi.