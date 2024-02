Hanno deposto diversi testimoni della difesa ieri mattina in Tribunale durante il processo per gli abusi sessuali contestati al collaboratore scolastico, C.B., dii 66 anni, finito agli arresti domiciliari nel corso di una indagine condotta dai Carabinieri per il reato di violenza sessuale. Nel corso del dibattimento, davanti al pubblico ministero Giuseppe Bontempo, è stato il turno di diversi testimoni. L'imputato è difeso dagli avvocati Daniele Giordano e Matteo Restante. Un docente e una bidella chiamati a deporre, hanno sostenuto che l'uomo non ha mai dato problemi e che quello che è successo. «Lo abbiamo appreso leggendolo dai giornali». Un'altra testimone invece ha detto.

«Era una persona disponibile». Le indagini erano state condotte dai Carabinieri della Compagnia e avevano portato a raccogliere una serie di elementi ritenuti concreti dal magistrato che aveva firmato il provvedimento restrittivo. I fatti ipotizzati risalgono al novembre del 2019 e la vicenda era venuta alla luce quando la parte offesa si era confidata con una persona di fiducia durante un percorso terapeutico.