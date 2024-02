A Sezze tornano i ladri di tombini. Così come era già accaduto a Sezze Scalo davanti all'Ufficio Postale e nel piazzale antistante l'uscita delle scuole elementari e medie dell'Istituto Caio Valerio Flacco, ancora una volta, il centro storico è stato colpito dai ladri di metalli "pesanti", questa volta tombini. Dopo la targa in ottone intitolata a "San Carlo" sottratta alla statua in memoria del Santo e fatta ritrovare al suo posto dopo più di un mese. Questa volta ad essere presi di mira sono stati i tombini di ghisa ubicati nelle centralissime via Roma, via Guglielmo Marconi, via Umberto I°, via Camillo Benso di Cavour e via Cardinale Corradini. Uno sfregio in piena regola nelle centrali vie ove resistono ancora piccoli negozi di vicinato. Così sembra che il "ladro di tombini" l'altra notte ha colpito anche altri manufatti ubicati a ridosso del Monumento ai Caduti, portando via anche pesanti paletti in ghisa, "prelevati", dinanzi alcuni immobili privati.



Sui furti che si stanno susseguendo e che potrebbero celare la mano di un'unica banda del tombino o di un unico soggetto, avvezzo ad agire con metodi veloci, quanto incuranti anche della presenza di telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, stanno indagando gli uomini della Polizia Locale diretta dal Comandante Lidano Caldarozzi e i Carabinieri della locale stazione, diretta dal comandante Angelo Borrelli.