Inizialmente ricoverato in prognosi riservata, a seguito di un'operazione ai polmoni è stato scongiurato il pericolo di vita.L'intervento dei Carabinieri sul posto, gli elementi raccolti dai testimoni e le informazioni in possesso dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, risultato irreperibile dopo ore di ricerche nei territori di Anzio e Aprilia. Il 41enne è stato tradotto nel carcere di Velletri.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 41enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. Nei giorni scorsi, l'uomo si era incontrato con un 58enne presso un bar lungo la via del Melograno per chiarire alcuni dissidi professionali nati tra i due, entrambi operanti nel settore dell'autospurgo.

