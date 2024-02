Il titolare del panificio dovrà sanare le irregolarità riscontrate per la riapertura dell'attività, oltre a pagare una sanzione di 3000 euro e distruggere gli alimenti sottoposti a sequestro.

In particolare i militari del NAS, coadiuvati dai colleghi della Compagnia Carabinieri di Terracina, hanno sequestrato oltre 300 kg di alimenti vari (pane, impasto e conserve alimentari) per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo ed accertato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali diffuse nei vari locali dell'impianto industriale, dal laboratorio ai servizi igienici, che hanno determinato la sospensione immediata dell'esercizio da parte del personale del SIAN dell'Asl di Latina, fatto intervenire sul posto.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli