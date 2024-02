Ha destato scalpore quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale: alcuni testimoni infatti, sotto giuramento, hanno dichiarato che il Parisella fosse solito intrattenere, sul luogo di lavoro – in particolare nella stanza del responsabile – incontri di natura sessuale con alcune donne, incontri ripresi e poi mostrati agli altri colleghi; sempre il Parisella avrebbe poi rappresentato, confrontandosi con un collega, di avere paura che l'Esposto potesse rappresentare ciò al datore di lavoro. E secondo l'agguerrita difesa dell'imputato è proprio tale paura ad aver spinto il Parisella ad addebitare ad Ivano Esposto la responsabilità per fatti mai accaduti.

Il 21 febbraio Esposto, a quasi sei anni dai fatti contestati, è stato assolto con formula piena. Secondo il fascicolo di udienza la presunta parte lesa lamentava che il collega imputato gli avesse sotratto le immagini degli incontri sessuali che avvenivani nell'ufficio e che lui era solito conservare registrati su una pennetta Usb. In questo scenario è andarti avanti il processo davanti al Trubunale di Cassini per i reati di duplice minaccia grave, aggravata dall'uso delle armi e porto abusivo di arma.

Si è conclusa con l'assoluzione dell'imputato una vicenda con sfondo a luci rosse avvenuta nel 2018 tra due dipendenti della sede Italgas Reti spa di Gaeta. L'imputato, Ivano Esposto, era accusato, con denuncia querela, di aver minacciato con un coltello il suo collega d'ufficio Augusto Parisella ma nella minaccia, secondo la querela, era inclusa anche la possibilità di diffondere dei video in cui lo stesso Parisella era in atteggiamenti intimi con una donna.

