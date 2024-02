Si è conclusa con l'assoluzione dell'imputato una vicenda con sfondo a luci rosse avvenuta nel 2018 tra due dipendenti della sede Italgas Reti s.p.a. di Gaeta. L'imputato era accusato, sulla base di una denuncia querela, di aver minacciato con un coltello il suo collega d'ufficio. E nella minaccia, secondo la querela, era inclusa anche la possibilità di diffondere dei video in cui lo stesso Parisella era in atteggiamenti intimi con una donna. In aula i testimoni hanno confermato gli incontri hard.