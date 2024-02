I ladri non hanno mai mollato il capoluogo, anzi nelle ultime settimane si è registrata una nuova escalation di furti, soprattutto nelle abitazioni, concentrata in special modo tra il pomeriggio e la sera dei giorni del fine settimana. Anche questo weekend non sembra essere da meno, visto che già venerdì sera si sono registrati episodi piuttosto sintomatici. In questo senso la collaborazione dei cittadini è essenziale per stanare i "topi" d'appartamento, ma l'attività di prevenzione delle forze di polizia sembra incidere in maniera importante sui movimenti dei banditi: sembra piuttosto evidente che le scelte delle bande di razziatori si muovano in base ai servizi straordinari di controllo ripetuti più volte negli ultimi mesi.

Nella stessa città di Latina, quando è il centro a essere presidiato dalle pattuglie, i reati si concentrano nelle periferie e alla stessa maniera se il capoluogo è sottoposto a controlli serrati, i ladri si spostano facilmente nelle città e nei paesi limitrofi, da dove poi distolgono l'attenzione quando si spostano anche le operazioni "Alto impatto". Insomma, l'intero territorio pontino ha bisogno di forze a sufficienza per assicurare, in maniera omogenea e capillare, l'azione di contrasto dei reati che incidono sulla percezione di sicurezza tra i cittadini.



Tra le bande di ladri più attive ci sono sicuramente quelle che girano alla ricerca di abitazioni incustodite, ma non manca l'occasione che qualcuno si ritrovi con gli "ospiti" sgraditi in casa. È successo venerdì sera a una famiglia che vive al piano terra di una palazzina di via dei Bruzi, una traversa di via dei Volsci, che ha subito un tentativo di furto durante la cena. I proprietari di casa infatti si trovavano in cucina quando hanno sentito dei rumori: erano i ladri che cercavano di entrare forzando la serranda della finestra del salotto. Poco più di un'ora prima un altro tentativo di irruzione in una villetta si era registrato nella zona della lottizzazione Cucchiarelli, quindi nella parte opposta della città, dove un residente ha sventato il furto nella casa dei vicini: anche lui ha sentito dei rumori, quelli provocati dall'effrazione di una finestra, ed è corso a vedere, notando tre persone incappucciate che tenevano buste in mano. L'urlo del testimone ha disturbato i banditi che hanno preferito scappare.