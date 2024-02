Sono trascorse circa due settimane dal rogo che ha praticamente distrutto tre yacht all'interno del porto turistico di San Felice Circeo, un incendio divampato da una delle imbarcazioni intorno alle 20.30 del 10 febbraio scorso. Le operazioni di spegnimento erano durate ore, fino alle prime luci dell'alba. Incessante il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco in quella notte di burrasca impegnate insieme al personale della Guardia Costiera a mettere in sicurezza l'intera area evitando che altre imbarcazioni prendessero fuoco. Sul posto anche i tecnici del Parco Nazionale del Circeo che poi, dopo l'emergenza, hanno posizionato 30 barriere galleggianti assorbenti che hanno consentito di circoscrivere ed assorbire benzina, olio e gasolio senza trattenere l'acqua.

Proseguono gli interventi al porto turistico di San Felice Circeo dopo l'incendio divampato nei giorni scorsi. Nelle ultime ore infatti, sono stati rimossi i due yacht affondati dopo avere preso fuoco. Il piano per recuperare le imbarcazioni, era stato predisposto sin da subito dai privati sotto il coordinamento della Guardia Costiera e la supervisione del Parco Nazionale del Circeo.

