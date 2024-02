Tragedia questa mattina sulla Migliara 51 nella frazione La Cotarda, nel comune di Pontinia. Un ciclista ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con una Ford Kuga. Il mezzo secondo una prima ricostruzione ha colpito con la parte anteriore la bici e dopo l'urto è finito fuori strada mentre l'uomo in sella alla due ruote è stato disarcionato finendo in un campo incolto. Sul posto lo staff del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del ciclista. Presenti anche i Vigili del Fuoco con la Polizia Locale di Pontinia impegnata nei rilievi del tragico sinistro.