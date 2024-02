Sono stati arrestati con l'accusa di furto, cinque cittadini di etnia slava che vivono a Campoverde. Le indagini, eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina, coadiuvati dai

colleghi del Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, si sono svolte nell'ambito delle investigazioni successive ad alcuni furti in abitazioni avvenuti in vari comuni della provincia di

Latina.

L'attività ha consentito, oltre che di trarre in arresto i responsabili, di restituire l'intera refurtiva, costituita da monili in oro, orologi e denaro contante, alla vittima del furto.

Indagini in corso tendenti a verificare se gli arrestati sono responsabili di ulteriori furti commessi in provincia di Latina.