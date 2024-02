È stato notificato a Sezze dove oggi il 25enne risiede, ma la sua denuncia per percezione illegale del reddito di cittadinanza è maturata a Sonnino. Ad accorgersene sono stati i Carabinieri della locale stazione guidati dal Maresciallo Capo Renato Esposito che hanno agito unitamente ai Militari del Nucleo Ispettorato del lavoro dei Carabinieri di Latina.

L'operazione ha riguardato un giovane del Togo, arrivato in Italia nel novembre 2019. Da quanto ricostruito, anche grazie ai riscontri anagrafici forniti dal Comune, il classe 99 è risultato aver percepito illegalmente il reddito di cittadinanza per un importo pari a 6483,79 euro. Per riuscire a percepire tale importo accumulato in 18 mesi, aveva falsamente autocertificato di essere titolare di permesso di soggiorno a lungo termine.

Appurato ciò quindi, i Carabinieri hanno chiesto ed ottenuto il provvedimento conseguente dall'autorità giudiziaria che consiste nel deferimento a piede libero del soggetto che sarà ora sottoposto a tutto l'iter (lungo) per arrivare al recupero della somma o, in mancanza, ad una pena alternativa.