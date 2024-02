Durante il controllo è stato sanzionato un esercizio pubblico. Il locale, senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune di Formia, organizzava nell'ambito dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in area esterna all'aperto, un pubblico spettacolo. Per l'occasione era stata appositamente fatta esibire una band musicale, che ha visto la partecipazione di numerose persone vista la correlata campagna pubblicitaria svolta nei giorni prima anche sui social.

