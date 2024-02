È finito agli arresti domiciliari l'uomo che ieri mattina ha travolto e ucciso un ciclista mentre percorreva la Migliara 51, vicino La Cotarda, al volante di un suv. I riscontri effettuati dalla Polizia Locale di Pontinia, col prezioso supporto dei Carabinieri, hanno permesso di accertare le responsabilità dell'uomo, ma anche una serie di aggravanti che hanno fatto scattare la misura cautelare per Ivan A. di Sonnino residente a Pontinia, assistito dall'avvocato Italo Montini. Non solo il mezzo che guidava era lanciato a folle velocità quando ha investito Riccardo Giorgi, quarant'anni ancora da compiere e padre di due figli piccoli, ma le analisi hanno rivelato anche la sua positività ad alcune sostanze stupefacenti.

