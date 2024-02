Da sabato sera la Polizia sta dando la caccia a un pirata della strada che si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce, dopo avere investito un pedone in via Isonzo, alle porte del centro città. Sull'automobile che ha provocato l'incidente, e sul suo conducente, si sa ben poco, c'è solo qualche dettaglio fornito da alcuni testimoni, ma gli investigatori della Questura si sono già attivati per recuperare i filmati degli impianti di video sorveglianza della zona alla ricerca di dettagli che possano consentire l'individuazione certa del mezzo. La persona investita è un cittadino indiano poco più che quarantenne, uno dei senzatetto che dormono nel parcheggio coperto del complesso commerciale situato di fronte al luogo del sinistro: trasportato da un'ambulanza in ospedale con ferite piuttosto serie, un trauma cranico importante, lo straniero nella giornata di ieri si è allontanato dal pronto soccorso prima che fosse terminato il decorso ospedaliero.

L'incidente risale alla prima serata di sabato, quando alcuni passanti hanno sentito il rumore dell'urto e hanno visto l'uomo ferito a terra: sono stati loro a dare l'allarme, perché appunto l'investitore si è allontanato in fretta verso il centro di Latina senza assicurarsi che il pedone ricevesse le cure del caso. Lo straniero è stato poi soccorso dal personale del pronto intervento sanitario, che lo ha trasportato presso il vicino ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici rossi, dettata dalla gravità dei traumi e non solo dalla tipologia dell'incidente. Nel frattempo erano intervenuti anche i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Latina che hanno compiuto gli accertamenti necessari a documentare l'accaduto e avviare le ricerche del fuggitivo: sabato sera infatti non c'erano pattuglie della Polizia Stradale disponibili.

Il sinistro si è registrato in via Isonzo nel tratto compreso tra gli incroci con via Gaeta e via Terracina, di fronte ai supermercati Conad e Orizzonte, dove il quarantenne indiano dimora stabilmente insieme ad altri suoi connazionali nei giacigli di fortuna ricavati nell'area del parcheggio coperto. Proprio lì di fronte stava attraversando la strada sabato sera, nel punto dove gli agenti hanno trovato una chiazza di sangue: alla luce dei traumi riportati, la vettura deve avere subito dei danni evidenti e attorno a questo dettaglio si concentrano le ricerche dei poliziotti.