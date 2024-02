Incidente con lite tra familiari del sinistro. Non aveva ancora iniziato a piovere quando sabato alle 18:45 due autovetture si sono scontrate lungo la strada che conduce al campo sportivo "Augusto Tasciotti". Secondo la ricostruzione effettuata dagli uomini della Polizia Locale di Sezze, diretti dal comandante Lidano Caldarozzi, i primi ad accorrere sul posto, il conducente di una autovettura, 34enne che viaggiava insieme alla propria fidanzata in direzione Sezze – Via Melogrosso, si è trovato la carreggiata invasa da un'altra autovettura, condotta da un altro giovane, 35enne, anche lui di Sezze, che viaggiava nella direzione contraria, ovvero da via Melogrosso verso Sezze.

L'impatto è stato violento, ma sembrerebbe che nulla di grave è accaduto ai due conducenti né al passeggero della prima vettura, solo che all'atto dell'immediato accertamento del tasso alcolemico richiesto dagli uomini della Polizia Locale, con l'ausilio del personale dell'ARES 118, il conducente della vettura che aveva invaso la carreggiata, perdendo il controllo dell'auto, in evidente stato di ebbrezza alcolica si è rifiutato di sottoporsi al test e al tempo stesso ha rifiutato anche il trasferimento in ospedale. Tutto accadeva mentre il traffico veniva sospeso e sul luogo del sinistro sopraggiungevano i familiari di entrambi i soggetti coinvolti nell'incidente. Da quel momento sarebbe nata una colluttazione tra i due schieramenti, opportunamente sedata dagli agenti della Polizia Locale di Sezze che per la rimozione dei veicoli, sono stati costretti a chiedere anche l'intervento dei Vigili del Fuoco di Latina. L'uomo che si è sottratto all'alcol test è stato deferito all'autorità giudiziaria.